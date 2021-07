ATP Amburgo: sarà tra Pablo Carreno Busta e Filip Krajinovic la finalissima (Di sabato 17 luglio 2021) Saranno lo spagnolo Pablo Carreno Busta (numero 13 ATP) ed il serbo Filip Krajinovic (numero 44 ATP) a contendersi nella giornata di domani il titolo del torneo ATP 500 di Amburgo. I due hanno sconfitto rispettivamente l’argentino Federico Delbonis ed il connazionale Laslo Djere. I confronti diretti recitano 2-1 per il nativo di Sombor, che ha vinto anche l’ultimo andato in scena a Stoccolma (veloce indoor) due anni fa’. Per quanto riguarda la terra rossa, però, siamo in perfetta parità (1-1). Prosegue il momento d’oro di Krajinovic: il derby serbo è suo La prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Saranno lo spagnolo(numero 13 ATP) ed il serbo(numero 44 ATP) a contendersi nella giornata di domani il titolo del torneo ATP 500 di. I due hanno sconfitto rispettivamente l’argentino Federico Delbonis ed il connazionale Laslo Djere. I confronti diretti recitano 2-1 per il nativo di Sombor, che ha vinto anche l’ultimo andato in scena a Stoccolma (veloce indoor) due anni fa’. Per quanto riguarda la terra rossa, però, siamo in perfetta parità (1-1). Prosegue il momento d’oro di: il derby serbo è suo La prima ...

