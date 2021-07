“Ancora non è finita…”. Sabrina Ghio, le parole a un mese dal ricovero: “Non sono pronta” (Di sabato 17 luglio 2021) Sabrina Ghio, ex ballerina della scuola di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato a tutti i suoi follower di Instagram di essere ricoverata in ospedale per affrontare un’operazione. Ha preferito non scendere nei dettagli riguardo ai problemi di salute che hanno reso necessario il ricovero in ospedale e l’intervento. Tuttavia, ha confidato ai suoi follower il terrore provato quando le hanno comunicato il risultato di alcuni esami fatti. “Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021), ex ballerina della scuola di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato a tutti i suoi follower di Instagram di essere ricoverata in ospedale per affrontare un’operazione. Ha preferito non scendere nei dettagli riguardo ai problemi di salute che hanno reso necessario ilin ospedale e l’intervento. Tuttavia, ha confidato ai suoi follower il terrore provato quando le hanno comunicato il risultato di alcuni esami fatti. “Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico ...

