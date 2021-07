Vimodrone | rubavano carburante dagli scavatori di un cantiere | tre arresti

(Di venerdì 16 luglio 2021)(Milano) - Avevano trasformato i mezzi per il movimento terra presenti in una cava, nel loro distributore di benzina privato . Tre uomini sono stati arrestati e altri due denunciati a piede ...

IL GIORNO

L'indagine è stata condotta dai carabinieri diche hanno ritracciato uno a uno i responsabili. Ieri mattina all'alba i carabinieri die della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno ...Vimodrone (Milano) - Avevano trasformato i mezzi per il movimento terra presenti in una cava, nel loro distributore di benzina privato. Tre uomini sono stati arrestati e altri due ...Aveva rimediato sette giorni di prognosi per soli 6 euro: a tanto ammontava il bottino che i suoi aggressori erano riusciti a rubare. Il blitz all'alba Questo ... e quelle di una comunità di Vimodrone ...