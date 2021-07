Up & Down della settimana di Roberto Alessi | tutti i promossi e bocciati

Leggi su novella2000

(Di venerdì 16 luglio 2021) Idi UpNovella 2000 fa il suo ritorno in edicola con il nuovo numero. Tra i tanti gossip ed esclusive, non manca la rubrica del direttore, Up, dove si trattano i personaggi più in vista del momento. Nella gallery deidi Updi questatroviamo: Tommaso Zorzi L'articolo proviene da Novella 2000.