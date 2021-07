Ufficiale | Venezia | dall’Helsingborgs IF arriva il portiere Arvidsson

(Di venerdì 16 luglio 2021) Colpo in prospettiva per ilche ha definito l’acquisto del giovaneNils. Ecco il comunicato del club: “FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Helsingborgs IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto delclasse 2003 Nils. Benvenuto Nils!”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - basketinside360 : A1 UFFICIALE - La Reyer Venezia riporta a casa Giovanna Elena Smorto - - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Venezia | Ufficiale l'arrivo di Arvidsson dall'#Helsingborgs - DiMarzio : #Calciomercato #Venezia | Ufficiale l'arrivo di Arvidsson dall'#Helsingborgs - LND_Venezia : RT @DivCalcio5: Adidas Tiro League Sala è il nuovo pallone ufficiale dei campionati nazionali italiani di futsal Grazie all'accordo con GT… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Venezia

...YouTube il videodi "I Wanna Be Your Slave" . La clip è stata diretta da Simone Bozzelli , vincitore della 35ma Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema dicon ...Ad attendere l'evento c'erano collegate sul canaledei Maneskin, che per l'occasione ... vincitore della 35esima Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema dicon ...Poche ore fa la Lega Calcio di Serie A ha reso nota una nuova regola che varrà dalla stagione 2022-2023: le squadre di massima non potranno più indossare una ...La band in testa alla global chart digitale, con all'attivo Dischi d'Oro e Platino in più di 15 Paesi, ha pubblicato il video di “I wanna be your slave” con uno stile sempre più trasgressivo. Ecco i ...