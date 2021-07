Spezia: «Colpe della vecchia proprietà: faremo ricorso» (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia Calcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il Club è sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza e desidera precisare quanto segue: Le presunte irregolarità imputate allo Spezia Calcio sono avvenute nel periodo compreso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) LoCalcio ha ricevuto oggi la notificadecisioneFIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il Club è sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza e desidera precisare quanto segue: Le presunte irregolarità imputate alloCalcio sono avvenute nel periodo compreso L'articolo

Spezia: «Colpe della precedente proprietà: faremo ricorso» Calcio e Finanza Spezia: «Colpe di precedente proprietà: faremo ricorso» Lo Spezia Calcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il Club è sorpreso ed estre ...

Spezia shock, mercato bloccato per due anni: “Noi estranei, faremo ricorso” decisiva per la sanzione pesante è stata anche l’ammissione di colpa da parte dello stesso club ligure: “Tenendo conto – continua la nota – dell’ammissione di responsabilità dello Spezia Calcio per le ...

