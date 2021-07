Sacerdote arrestato a Milano | don Emanuele Tempesta | 29 anni | accusato di abusi su minori

Advertising

SkyTG24 : Milano, abusi sui minori: arrestato un sacerdote - TgLa7 : Abusi su minori, arrestato sacerdote milanese - Adnkronos : Un #sacerdote della Diocesi di #Milano è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali su minori. - eccapecca : Abusi sessuali su minori: arrestato sacerdote Tempesta della Diocesi milanese. #bambini - blogsicilia : #milano #16luglio Arrestato sacerdote, accusato di abusi sessuali su minori - -

Undella Diocesi di Milano è statodalla polizia con l'accusa di abusi sessuali su minori. Le violenze sarebbero state commesse fra il febbraio 2020 e il maggio 2021. Lo comunica la ...La Squadra mobile di Milano hadon Emanuele Tempesta,della Diocesi, il quale si trova ora agli arresti domiciliari. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Diocesi - che al momento non ha ricevuto ...Un sacerdote è stato arrestato a Milano e si trova ora agli arresti domiciliari. La Squadra mobile della Questura milanese ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Emanuele Tempe ...VICENZA - Quattro persone sono state arrestate in Perù in relazione all'omicidio della ... «Parole che non potrebbero essere più vere - aveva commentato il sacerdote - perché Nadia ha donato la sua ...