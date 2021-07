RC auto: bonus malus verso la riforma, la richiesta dell’Ania (Di venerdì 16 luglio 2021) Per l’RC auto si prospetta una riforma delle proprie regole di funzionamento. A chiederlo è l’Ania, l’associazione nazionale delle imprese assicuratrici. La proposta di revisione del sistema è stata appoggiata anche dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e prevede un cambiamento profondo dell’attuale sistema di pricing. In particolare, la riforma dovrebbe riguardare il ripensamento dell’attuale meccanismo di bonus – malus, che potrebbe lasciare il posto a un sistema maggiormente adeguato ai tempi attuali. A entrare nel merito della questione è la presidente dell’associazione Maria ... Leggi su notizieora (Di venerdì 16 luglio 2021) Per l’RCsi prospetta unadelle proprie regole di funzionamento. A chiederlo è l’Ania, l’associazione nazionale delle imprese assicuratrici. La proposta di revisione del sistema è stata appoggiata anche dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e prevede un cambiamento profondo dell’attuale sistema di pricing. In particolare, ladovrebbe riguardare il ripensamento dell’attuale meccanismo di, che potrebbe lasciare il posto a un sistema maggiormente adeguato ai tempi attuali. A entrare nel merito della questione è la presidente dell’associazione Maria ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Ecobonus, come funziona il nuovo bonus valido anche per le auto usate - ansa_economia : Rc auto: premi scendono, tempo per rivedere il bonus-malus. Imprese e Ivass d'accordo,sistema non più efficace,serv… - solomotori : Ania, bonus-malus rc-auto inefficace. Serve riforma - EstebBeltramino : Rc auto: Ivass, bonus-malus non funziona più, urge revisione #motori - EstebBeltramino : Rc auto: Ania, da 2012 calo premi 35%,rivedere bonus-malus #motori -