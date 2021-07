RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW (Di venerdì 16 luglio 2021) RAI1 è sempre più pop! L’intrattenimento cambia pelle nella tradizione e da settembre ci saranno diverse novità e potenziamenti in alcuni degli SHOW più amati dal pubblico. Carlo Conti ha chiamato Cristiano MALGIOGLIO nella giuria di TALE e QUALE SHOW. Sarà lui ad affiancare i confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello nel TALEnt del venerdì sera. Per affrontare la concorrenza del GF Vip di Signorini e l’arrivo su Canale 5, il giovedì sera, del “clone” Star in the Star, Conti ha inserito una bella novità tra i giurati e sta ultimando la rifinitura del cast che sarà ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 16 luglio 2021)è sempre più pop! L’intrattenimento cambia pelle nella tradizione e da settembre ci saranno diverse novità e potenziamenti in alcuni deglipiù amati dal pubblico. Carlo Conti ha chiamato Cristianonella giuria di. Sarà lui ad affiancare i confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello nelnt del venerdì sera. Per affrontare la concorrenza del GF Vip di Signorini e l’arrivo su Canale 5, il giovedì sera, del “clone” Star in the Star, Conti ha inserito una bella novità tra i giurati e sta ultimando la rifinitura del cast che sarà ...

