Rai, Meloni: stiamo scivolando verso un regime (Di venerdì 16 luglio 2021) "stiamo scivolando verso un regime, un servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani per la prima volta nella storia non ha un rappresentante dell'opposizione, opposizione che è stimata come ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) "un, un servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani per la prima volta nella storia non ha un rappresentante dell'opposizione, opposizione che è stimata come ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Questa è una delle pagine più buie della storia della Repubblica italiana ?? Link: - petergomezblog : Nomine Rai, FdI attacca Lega e Fi: “Se qualcuno vuol far saltare il centrodestra lo dica”. Meloni: “Spiace che Matt… - fattoquotidiano : NUOVO CDA RAI Il giorno dopo le nomine parlamentari dei quattro consiglieri Rai, è la commissione parlamentare a di… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Ecco come si arriva al giro di nomine in #Rai che agita il #centrodestra. Indiscrezioni: #Meloni 'fregata' da #ForzaIt… - BerniCurenai : Rai, il retroscena: a fare le scarpe a Giorgia Meloni è stata Forza Italia (e non Matteo Salvini) -