Procure poco preparate sulla violenza contro le donne, "diritti spesso disattesi" (Di venerdì 16 luglio 2021) La tutela delle donne vittime di violenza o maltrattamenti non è garantita allo stesso modo in tutta Italia. Perché le leggi ci sono, sono valide, ma metterle in pratica è un’altra cosa. E la piena realizzazione della tutela delle vittime di ogni forma di violenza di genere passa, quando si arriva alle indagini o poi in un’aula di tribunale, anche dalla formazione degli addetti ai lavori. Che in molti casi è carente. E così accade che una donna possa ricevere piena tutela e assistenza che a occuparsi del suo caso è una procura che ha al suo interno un pool specializzato in violenza di genere o, quantomeno, in tutela delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) La tutela dellevittime dio maltrattamenti non è garantita allo stesso modo in tutta Italia. Perché le leggi ci sono, sono valide, ma metterle in pratica è un’altra cosa. E la piena realizzazione della tutela delle vittime di ogni forma didi genere passa, quando si arriva alle indagini o poi in un’aula di tribunale, anche dalla formazione degli addetti ai lavori. Che in molti casi è carente. E così accade che una donna possa ricevere piena tutela e assistenza che a occuparsi del suo caso è una procura che ha al suo interno un pool specializzato indi genere o, quantomeno, in tutela delle ...

Advertising

fran_rom_corr : RT @HuffPostItalia: Procure poco preparate sulla violenza contro le donne, 'diritti spesso disattesi' - HuffPostItalia : Procure poco preparate sulla violenza contro le donne, 'diritti spesso disattesi' - spe1977 : @pietroraffa Occhio a discriminate chi si avvale della scelta (CONSENTITA) di non vaccinarsi, fra poco potrebbero e… - massilecce : @elenacapodacqua @albertoinfelise No, ma [a volte? spesso?] si emettono avvisi di garanzia per errore. O per ignora… - paoloantonio5 : @AgataSicily @micheleemma @fattoquotidiano Attaccarsi ai dettagli è roba da procure e avvocati io vedo quella scrit… -

Ultime Notizie dalla rete : Procure poco Come nascono i pestaggi in carcere: il ruolo dei magistrati tra omertà, falsi e soprusi ... "Non solo sadismo e rappresaglia" Come nascono i pestaggi, l'ombra delle Procure sulle carceri Il ...e senza scrupoli che viene ancora considerata degna di credito da media e giornalisti a dir poco ...

Il concorso per presidi era truccato, tutti i documenti che dimostrano le anomalie Si profila una Concorsopoli senza precedenti: sono già sei le Procure che hanno aperto procedimenti ... Purtroppo i concorsi pubblici nel nostro Paese continuano a essere, mi si perdoni il termine poco ...

I segreti di Piero Amara, il pentito spacca-procure che ha evitato due arresti L'Espresso Procure poco preparate sulla violenza contro le donne, "diritti spesso disattesi" Che in molti casi è carente. E così accade che una donna possa ricevere piena tutela e assistenza che a occuparsi del suo caso è una procura che ha al suo interno un pool specializzato in violenza di ...

Corsi di formazione fantasma alla Regione, Gup rimanda tutto in Procura Savona è sotto inchiesta per progetti e corsi di formazione riconducibili ad alcune associazioni e società cooperative e per i quali complessivamente sono stati ottenuti poco meno di 900 mila euro dal ...

... "Non solo sadismo e rappresaglia" Come nascono i pestaggi, l'ombra dellesulle carceri Il ...e senza scrupoli che viene ancora considerata degna di credito da media e giornalisti a dir...Si profila una Concorsopoli senza precedenti: sono già sei leche hanno aperto procedimenti ... Purtroppo i concorsi pubblici nel nostro Paese continuano a essere, mi si perdoni il termine...Che in molti casi è carente. E così accade che una donna possa ricevere piena tutela e assistenza che a occuparsi del suo caso è una procura che ha al suo interno un pool specializzato in violenza di ...Savona è sotto inchiesta per progetti e corsi di formazione riconducibili ad alcune associazioni e società cooperative e per i quali complessivamente sono stati ottenuti poco meno di 900 mila euro dal ...