Piazza Affari, Ftse Mib chiude sotto quota 25 mila punti L'indiscrezione su un presunto accordo per regolare la produzione di petrolio ha fatto registrare un'altra seduta negativa alle quotazioni del greggio, in calo dello 0,5% a 74,4 dollari il barile. ...

Prezzo del petrolio in calo: perché lo scenario torna incerto Money.it Petrolio, quotazioni piatte sui mercati asiatici Roma, 16 lug. (askanews) - Prezzo del petrolio poco mosso sui mercati asiatici. Il Wti è fermo a 71,66 dollari al barile, mentre il Brent scende di poco a 73,42 dollari al barile.

Petrolio: a 72,2 dollari alle 19.30 Prezzo del greggio Wti a 72,2 dollari per barile alle 19.30.

