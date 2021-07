Papa Francesco, le ‘preghiere speciali’ delle suore di Madre Eufrasia Iaconis (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella chiesa di Castelsilano, il paese in provincia di Crotone che venera Madre Eufrasia, dopo ogni messa viene dedicata una preghiera a Papa Francesco. Una consuetudine, che risale ormai a diversi anni fa, e che negli ultimi giorni si è intensificata come racconta il parroco don Francesco De Simone all’Adnkronos, da quando Bergoglio è stato ricoverato e operato al Gemelli. Tra Castelsilano e l’Argentina, Paese d’origine del Pontefice, c’è un legame speciale. La Serva di Dio Madre Eufrasia nacque il 18 novembre 1867 a Casino, attuale Castelsilano. A 26 anni si trasferì in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella chiesa di Castelsilano, il paese in provincia di Crotone che venera, dopo ogni messa viene dedicata una preghiera a. Una consuetudine, che risale ormai a diversi anni fa, e che negli ultimi giorni si è intensificata come racconta il parroco donDe Simone all’Adnkronos, da quando Bergoglio è stato ricoverato e operato al Gemelli. Tra Castelsilano e l’Argentina, Paese d’origine del Pontefice, c’è un legame speciale. La Serva di Dionacque il 18 novembre 1867 a Casino, attuale Castelsilano. A 26 anni si trasferì in ...

Advertising

virginiaraggi : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato. Una bellissima notizia che rincuora tu… - _Carabinieri_ : Mio papà, un Carabiniere. Domani alle 16 l’attore Francesco Pannofino ci racconta la sua esperienza da figlio dell’… - vaticannews_it : #16luglio #PapaFrancesco pubblica un motu proprio per ridefinire le modalità di utilizzo del messale preconciliare:… - giacomoallocca2 : RT @SJosemariait: #MadonnadelCarmelo, madre nostra, aiutaci ad avere mani innocenti e cuore puro, a non pronunziare menzogna e non parlare… - helmvergara1 : RT @enpaonlus: -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Vaticano: Segretario Stato Parolin nomina membri cda Ospedale Bambino Gesu' Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, sulla base dei poteri conferiti da Papa Francesco ha nominato il cda di cui fanno parte, oltre alla presidente Mariella Ecoc riconfermata a gennaio, ...

Papa: stringe i freni sulle celebrazioni della messa preconciliare Città del Vaticano (AsiaNews) - Papa Francesco stringe i freni sulle celebrazioni della messa con il rito precedente al Concilio Vaticano II, detta la 'messa in latino' a volte con un riferimento alla 'vera Chiesa'. Con il Motu ...

Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli: dimesso 10 giorni dopo l'intervento la Repubblica Messe in latino, la stretta del Papa: «Usate per dividere, ad autorizzarle dovrà essere un vescovo» La stretta di Papa Francesco sulle Messe in latino, liberalizzate da Benedetto XVI nel 2007 con il Motu proprio «Summorum Pontificum», arriva con un altro Motu proprio, «Traditionis Custodes», ...

Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli - Video L'operazione. Lo scorso 4 luglio, Papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli. (ilGiornale.it) Il Papa è tornato questa mattina in Vaticano utilizzando la sua consueta auto senza bisogno di ...

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, sulla base dei poteri conferiti daha nominato il cda di cui fanno parte, oltre alla presidente Mariella Ecoc riconfermata a gennaio, ...Città del Vaticano (AsiaNews) -stringe i freni sulle celebrazioni della messa con il rito precedente al Concilio Vaticano II, detta la 'messa in latino' a volte con un riferimento alla 'vera Chiesa'. Con il Motu ...La stretta di Papa Francesco sulle Messe in latino, liberalizzate da Benedetto XVI nel 2007 con il Motu proprio «Summorum Pontificum», arriva con un altro Motu proprio, «Traditionis Custodes», ...L'operazione. Lo scorso 4 luglio, Papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli. (ilGiornale.it) Il Papa è tornato questa mattina in Vaticano utilizzando la sua consueta auto senza bisogno di ...