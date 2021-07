Pamela Prati al Gf Vip in versione inedita: “Oggi sono una donna libera” (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso dell’edizione del 2016, Pamela Prati ha dato prova di se stessa al Grande Fratello Vip, ma non nel modo in cui aveva sperato, venendo infine squalificata. Il suo nome è spesso citato tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, condotta da Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale Nuovo TV, la Prati ha chiaro che al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma che in ogni caso non chiuderebbe affatto le porte all’eventualità di entrare nella casa più spiata d’Italia. “C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì. Se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”. Nonostante i vari problemi che ha ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso dell’edizione del 2016,ha dato prova di se stessa al Grande Fratello Vip, ma non nel modo in cui aveva sperato, venendo infine squalificata. Il suo nome è spesso citato tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, condotta da Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale Nuovo TV, laha chiaro che al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma che in ogni caso non chiuderebbe affatto le porte all’eventualità di entrare nella casa più spiata d’Italia. “C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì. Se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”. Nonostante i vari problemi che ha ...

