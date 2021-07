(Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA - In attesa dell'ultimo passaggio in Senato dell'iter di conversione del D. L. 73/2021 "Decreto Sostegni - bis" (e successive modifiche) senza emendamenti entro il 24/7/2021,si porta ...

Advertising

Italpress : Mazda si prepara per gli incentivi statali -

Ultime Notizie dalla rete : Mazda prepara

Italpress

73/2021 "Decreto Sostegni - bis" (e successive modifiche) senza emendamenti entro il 24/7/2021,si porta avanti ei propri concessionari a fare preventivi e stipulare contratti in cui ...Dopo oltre 30 anni di storia,MX - 5 sia vivere una nuova stagione entrando nell'era dell'elettrificazione. A confermarlo è stata la stessa casa automobilistica giapponese, che nel corso della presentazione del ...ROMA - In attesa dell'ultimo passaggio in Senato dell'iter di conversione del D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis" (e successive modifiche) senza emendamenti entro il 24/7/2021, Mazda si porta avanti e ...