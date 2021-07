Manchester City, Mahrez: «Amo l’Inghilterra, non voglio andarmene» (Di venerdì 16 luglio 2021) Riyad Mahrez ha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Manchester City Riyad Mahrez, esterno d’attacco del Manchester City, in una intervista al canale YouTube Oui Hustle ha parlato del suo futuro ai Citizens. «Non vedo nulla di meglio del Manchester City onestamente. Provare un altro campionato? No. Amo davvero l’Inghilterra e il calcio inglese è meraviglioso. Non voglio andarmene. Ho ancora degli obiettivi da perseguire qui. Poi, quando vedi che Guardiola ti stima e di vuole è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Riyadha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalRiyad, esterno d’attacco del, in una intervista al canale YouTube Oui Hustle ha parlato del suo futuro ai Citizens. «Non vedo nulla di meglio delonestamente. Provare un altro campionato? No. Amo davveroe il calcio inglese è meraviglioso. Non. Ho ancora degli obiettivi da perseguire qui. Poi, quando vedi che Guardiola ti stima e di vuole è ...

