Lo scontro tra La Russa e Ronzulli per i “posti in prima fila” | VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) prima la discussione verbale, poi l’urlo mentre sul palco si parlava del centrodestra unito per la corsa a Palazzo Marino. Quel “non me fotte un cazzo” è stato gridato da Ignazio La Russa durante l’evento di presentazione del candidato sindaco di Milano (per il centrodestra) Luca Bernardo. Il senatore di Fratelli d’Italia ha protestato (in favore di telecamera) per via dei posti riservati in prima fila: nessun rappresentante del suo partito, vista l’assenza di Giorgia Meloni, era seduto sotto al palchetto allestito. E così lo scontro La Russa-Ronzulli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)la discussione verbale, poi l’urlo mentre sul palco si parlava del centrodestra unito per la corsa a Palazzo Marino. Quel “non me fotte un cazzo” è stato gridato da Ignazio Ladurante l’evento di presentazione del candidato sindaco di Milano (per il centrodestra) Luca Bernardo. Il senatore di Fratelli d’Italia ha protestato (in favore di telecamera) per via deiriservati in: nessun rappresentante del suo partito, vista l’assenza di Giorgia Meloni, era seduto sotto al palchetto allestito. E così loLa...

CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - DSantanche : La sceneggiata pare finita. Uno scontro tra ego e fame di poltrone, avessero parlato di programmi e idee per la Naz… - ItalianNavy : Museo Storico Navale #MarinaMilitare a Venezia: tra i cimeli custoditi, l’insegna dell’amm. Matteucci e un quadro d… - neXtquotidiano : Lo scontro tra #LaRussa e #Ronzulli per i “posti in prima fila” | VIDEO - AlmaNews24it : #Reuters: giornalista ucciso durante uno scontro tra forze afghane e talebani -