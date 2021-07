L’Italia vuole i 5G, Giorgetti no. Guaio da risolvere per Draghi (Di venerdì 16 luglio 2021) Tra stop and go, un passo avanti e due indietro, polemiche, bastoni tra le ruote, il 5G, ovvero il protocollo di trasmissione dati di quinta generazione, stenta ancora a prendere il via. Il voto in aula è previsto per la prossima settimana, mercoledì però sono slittate le commissioni parlamentari (Affari costituzionali e Ambiente) che avrebbero dovuto discuterne. Come mai? Il 5G fa parte del Pnrr che vi destina circa due miliardi di euro, Vittorio Colao ha speso la propria credibilità di grande manager delle telecomunicazioni e di ministro, ci crede Mario Draghi. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha fatto cadere le sue perplessità dopo il parere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Tra stop and go, un passo avanti e due indietro, polemiche, bastoni tra le ruote, il 5G, ovvero il protocollo di trasmissione dati di quinta generazione, stenta ancora a prendere il via. Il voto in aula è previsto per la prossima settimana, mercoledì però sono slittate le commissioni parlamentari (Affari costituzionali e Ambiente) che avrebbero dovuto discuterne. Come mai? Il 5G fa parte del Pnrr che vi destina circa due miliardi di euro, Vittorio Colao ha speso la propria credibilità di grande manager delle telecomunicazioni e di ministro, ci crede Mario. Anche il ministro della salute Roberto Speranza ha fatto cadere le sue perplessità dopo il parere ...

Advertising

matteosalvinimi : 'Spero in un regalo degli Azzurri'. Grande, grandissimo Lino: buon compleanno, l'Italia ti vuole bene! ???? #linobanfi - LUCIANA75087178 : @ZanAlessandro @matteorenzi 'Le leggi devono essere severe ma uguali per tutti. Lo stesso vale per l’educazione: se… - SatPalm9 : @EP_President @msgelmini @DipAffRegionali @Europarl_IT @PE_Italia L'unico uso intelligente del certif. digitale è N… - SaggioYogurt : RT @Ilconservator: L'Italia è l'unico paese al mondo dove essere sano è una colpa - Luky_Alfio3945 : @bisagnino @Silvergio2377 Anche in Forza Italia c’è l’hanno la oca giuliva,forse non è all’altezza di quella del PD… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia vuole L'Italia vuole piegarsi a Parigi - ItaliaOggi.it Italia Oggi