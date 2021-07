La variante Delta continua a circolare, in Italia l'indice Rt sale a 0.91 (Di venerdì 16 luglio 2021) La variante Delta sta scombinando le carte in Italia: torna a risalire in Italia l'indice Rt che si è attestato a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando era a 0.66. E' quanto si ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) Lasta scombinando le carte in: torna a risalire inl'Rt che si è attestato a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando era a 0.66. E' quanto si ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - Quasimo04045105 : @PaoloBellavite @emmevilla per ora la variante delta è sufficientemente simile alla Wuhan, per cui i danni sono lim… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Rasi (consulente Figliuolo): 'In 15 giorni si confermerà se si possa utilizzare come parametro solo l'ospedalizzazione o s… -