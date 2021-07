Inter | Cordaz | «Euro 2020? Felicissimo per Bastoni e Barella»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Alexparla dell’peo vinto dall’Italia di Mancini: ecco le dichiarazioni del portiere nerazzurro dopo il suo ritorno Il portiere classe 1983 Alexha parlato ai microfoni diTV raccontando le emozioni del ritorno in nerazzurro e di questi primi giorni di preparazione verso la nuova stagione. OBIETTIVI – «È che l’vinca: cercherò di mettermi a disposizione di squadra, mister e società per far sì che l’raggiunga tutti gli obiettivi».– «L’peo vinto dall’Italia è un motivo d’orgoglio per tutti, ...

Nel corso di un'intervista concessa a Dazn, il nuovo portiere dell', Alex, ha raccontato ancora una volta l'emozione che prova nell'essere tornato a vestire il nerazzurro, stavolta come ...... del mister e della squadra e di dare nel mio piccolo un contributo per aiutare l'a raggiungere i suoi obiettivi e continuare a vincere'.ha aggiunto: 'Per un'altra squadra? ...Alex Cordaz ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Le sue parole. SENSAZIONI – «Sensazioni di gioia e di continua scoperta, mi sembra di essere tornato bambino vedendo i luoghi dove sono cr ...Parola di Alex Cordaz, che intervistato da Inter TV direttamente da Appiano Gentile sottolinea ancora una volta la grande soddisfazione per il ritorno in nerazzurro. © FcInterNews.it: Testata ...