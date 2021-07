Incendio all’anfiteatro di Pozzuoli, distrutta buona parte delle gradinate di legno: le immagini (Di venerdì 16 luglio 2021) Incendio all’anfiteatro Flavio a Pozzuoli. Le fiamme si sono alzate nel pomeriggio per cause in corso di accertamento, ha distrutto buona parte delle gradinate in legno dell’Anfiteatro Flavio a Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Minacciati da vicino i prospetti di alcuni manufatti che danno su via Solfatara a poche decine di metri dall’arena. Le gradinate in legno risalgono ad almeno 30 anni fa allorché nell’anfiteatro, terzo di Italia per grandezza, si svolsero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)Flavio a. Le fiamme si sono alzate nel pomeriggio per cause in corso di accertamento, ha distruttoindell’Anfiteatro Flavio a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Minacciati da vicino i prospetti di alcuni manufatti che danno su via Solfatara a poche decine di metri dall’arena. Leinrisalgono ad almeno 30 anni fa allorché nell’anfiteatro, terzo di Italia per grandezza, si svolsero ...

