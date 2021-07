Il caffè | un beneficio in tazza

(Di venerdì 16 luglio 2021) Buone notizie per i caffeinomani! La bevanda stimolante più famosa del mondo esce finalmente dalla diatriba scaturita dai pro e i contro. Ebbene sì. Ilfa bene alla salute. Il: antiossidante naturale Ricco di polifenoli, ilè un vero e proprio toccasana per lo stress ossidativo delle cellule. Ma non solo! Oltre ad essere un tonico dell’umore, agisce sul sistema nervoso centrale, riducendo la stanchezza e contribuendo a ritrovare la concentrazione, diventando un vero e proprio cocktail benefico. Secondo alcuni studi, chi bevenon solo aumenta la propria produttività, ma nota un aumento delle proprie ...

Advertising

thonyromano : @Paolo__Ferrara Una folla oceanica <=20 ( 4 li do con il beneficio di inventario (quello che fa la foto e i due che… -

Ultime Notizie dalla rete : caffè beneficio

TPI

Ma in generale, chi ha questo disturbo, può trarredall'esercizio fisico. Attenzione però,... Parliamo del, del cioccolato, dei cibi piccanti, degli alimenti grassi e dell'alcool. Dopo l'...Ildel dubbio è concesso solo ai vaccinati... Diverse le parole del sottosegretario alla ... per mangiare un piatto di pasta o per unal bar. Discoteche, sale da ballo, locali per ...