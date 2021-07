Green Pass per ristoranti | bar | palestre e discoteche | ecco da quando | l’ipotesi del governo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Che i contagi in Italia siano in aumento è ormai, purtroppo, risaputo. Ma, fortunatamente, l’impatto della malattia sui servizi ospedalieri, tra ricoveri e terapie intensive, sembra essere minimo con i tassi di occupazione di molto sotto la soglia di rischio. E mentre in Francia il presidente Macron ha scelto la linea dura con ilobbligatorio per prendere parte alla vita sociale, in Italia si discute su cosa ne sarà di questo documento così prezioso, che di fatto attesta la completa vaccinazione o la negatività. Leggi anche:obbligatorio per bar e? Il ...

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - andiamoviaora : RT @Gabriel05470893: ?????????Ma perchè secondo te il virus ha preferenze? Ma dov'è la logica? Voi portate avanti la politica del green pass c… - Fef58 : RT @barbarab1974: Il green pass ferma le varianti ? Fatemi capire . E… quanta gente abbiamo in ospedale a causa delle varianti ? E… i vacci… -

Ildopo una sola dose "va messo in archivio" Abbiamo a che fare con un virus che muta , come sapevamo fin dal primo momento in cui abbiamo sentito parlare di Covid - 19, per il quale i ...per treni e aerei , ossia per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, e per altri luoghi in cui al momento ilnon è richiesto in Italia. La novità dovrebbe entrare in vigore ...Il sottosegretario Andrea Costa a Radio 24: “Giusto prevede un ampliamento in positivo dell’utilizzo del green pass, ma non per prendere un caffè” Prosegue senza sosta il dibattito sul green pass, ...News scuola: Green Pass per docenti e personale ATA? Si tratta di una delle ipotesi degli esperti per un rientro in aula in totale sicurezza. Le novità.