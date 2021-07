Governo, il green pass sarà obbligatorio già da settimana prossima (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Sale ogni giorno di più il numero dei contagi, ormai tutti appartenenti alla variante delta e preoccupa la campagna vaccinale che ha subito un rallentamento. Sono poche le prenota Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Sale ogni giorno di più il numero dei contagi, ormai tutti appartenenti alla variante delta e preoccupa la campagna vaccinale che ha subito un rallentamento. Sono poche le prenota Segui su affaritaliani.it

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - repubblica : ?? La svolta del governo: Green Pass esteso sul modello Macron o vaccini obbligatori - MarcoLu41052677 : RT @adrianobusolin: MI HANNO ROTTO LE PALLE. LE VACANZE LE FARO NEL GIARDINO DI CASA A FANCULO TUTTI ! #governo ci rovina le #vacanze. #Dr… - EraldoFR : Il governo Draghi non deve emanare la green pass ... se lo fa, caro Centro-Destra, aspettati la disfatta elettorale -