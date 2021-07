Google dà la possibilità di cancellare istantaneamente gli ultimi 15 minuti di cronologia (Di venerdì 16 luglio 2021) (foto: Unsplash)Google ha introdotto una nuova funzione per la privacy del suo browser che consente di cancellare automaticamente gli ultimi 15 minuti di ricerche dalla propria cronologia. La nuova opzione era stata rivelata per la prima volta insieme a molti altri miglioramenti di ricerca e di Chrome alla conferenza I/O 2021 di maggio e ora è disponibile per tutti. Lo ha annunciato l’azienda stessa con un post. L’opzione per eliminare gli ultimi 15 minuti di cronologia delle ricerche è attualmente disponibile però solo nell’app iOS di ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) (foto: Unsplash)ha introdotto una nuova funzione per la privacy del suo browser che consente diautomaticamente gli15di ricerche dalla propria. La nuova opzione era stata rivelata per la prima volta insieme a molti altri miglioramenti di ricerca e di Chrome alla conferenza I/O 2021 di maggio e ora è disponibile per tutti. Lo ha annunciato l’azienda stessa con un post. L’opzione per eliminare gli15didelle ricerche è attualmente disponibile però solo nell’app iOS di ...

