Fitto dovrà pagare quasi mezzo milione alla Regione Puglia per una delibera irregolare sugli appalti Rsa. I giudici: "Avulso da legalità"

quasi 500mila euro di danni morali. Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d'Italia e l'uomo che doveva permettere al centrodestra di vincere la guida della Regione Puglia alle scorse elezioni, dovrà risarcire la stessa Regione per fatti risalenti a quando era governatore, dal 2000 al 2005. Lo ha deciso la Corte d'appello di Bari, terza sezione civile, che lo ha ritenuto colpevole di falso ideologico in relazione a una delibera di Giunta del 2004 che affidava a privati la gestione delle Rsa. In sede penale è stata dichiarata anni fa la prescrizione dei reati e oggi ...

