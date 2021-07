F1 | Sebastian Vettel | “Credo che il nuovo format renda più interessante il venerdì”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il tedescoesprime il proprio parere al termine della qualifica del GP di Gran Bretagna, sessione che determinerà la griglia di partenza della prima Sprint Race della storia della massima formula. L’alfiere di Aston Martin ha conquistato il decimo tempo nella Q3 odierna e domani scatterà davanti al due volte campione del mondo Fernando Alonso (Alpine). Il quattro volte campione del mondo non è molto soddisfatto della sessione odierna al termine di una Q3 che non lo ha visto protagonista.ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “Mi sarebbe piaciuto finire la Q3 più in alto perché la macchina è sembrata ...

Advertising

rathal0s95 : @EAFrance Sebastian Vettel je l'adore - Davide_Atta04 : RT @FormulaPassion: #F1 | Le parole di Sebastian #Vettel e Lance Stroll dopo le qualifiche del #BritishGP - FormulaPassion : #F1 | Le parole di Sebastian #Vettel e Lance Stroll dopo le qualifiche del #BritishGP - seblegendvettel : Comunque Vettel Sebastian l'unico uomo che merita diritti - gambnu : uma ferrari né sebastian vettel ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Vettel

Soddisfazione a metà per. Il tedesco dell'Aston Martin ha chiuso in decima posizione nelle qualifiche di oggi, e domani sarà in quinta fila, al fianco di Carlos Sainz nella prima Sprint Race (è più comodo ...(Aston Martin) 1:27.179 Tra le sorprese in positivo, oltre Leclerc che partirà in seconda fila anche se staccato di 6 decimi da Hamilton, la quarta fila per la Williams di Russell. ...Il tedesco Sebastian Vettel esprime il proprio parere al termine della qualifica del GP di Gran Bretagna, sessione che determinerà la griglia di partenza della prima Sprint Race della storia della mas ...Massimo Costa Una qualifica splendida, davanti a un incredibile pubblico, ma la grande battaglia nella Q3 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen non ha assegnato, come avrebbe dovuto, la pole.