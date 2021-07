F1 GP Gran Bretagna 2021, Sainz: “Troppo lenti nel momento clou, non so perché” (Di venerdì 16 luglio 2021) “In Q2 siamo stati molto veloci, sembrava che stesse andando bene. Poi non so per quale motivo in Q3 siamo stati più lenti. Il tempo della Q2 sarebbe stato sufficiente per arrivare tra i primi 5 o 6. Dobbiamo analizzare cosa è accaduto lì e poi spingere per la Sprint Race”. Queste le parole di Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport dopo il nono posto nelle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “In Q2 siamo stati molto veloci, sembrava che stesse andando bene. Poi non so per quale motivo in Q3 siamo stati più. Il tempo della Q2 sarebbe stato sufficiente per arrivare tra i primi 5 o 6. Dobbiamo analizzare cosa è accaduto lì e poi spingere per la Sprint Race”. Queste le parole di Carlosai microfoni di Sky Sport dopo il nono posto nelle qualifiche per la Sprint Race delPremio di. SportFace.

