Diana Del Bufalo scatena la polemica: «Mi piace il catcalling... siete falsi» (Di venerdì 16 luglio 2021) Il catcalling torna a infiammare Twitter dopo le recenti dichiarazioni di Diana Del Bufalo. La showgirl ha raccontato sui social una recente esperienza e confessato di essere tra le poche donne a cui... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) Iltorna a infiammare Twitter dopo le recenti dichiarazioni diDel. La showgirl ha raccontato sui social una recente esperienza e confessato di essere tra le poche donne a cui...

Advertising

sergioalesi : RT @Keynesblog: Mentre i social si indignano per il catcalling e Diana Del Bufalo, l'Italia rifinanzia gli aiuti alla Libia, da cui scappan… - lopinionistaweb : mai sopportata Diana Del Bufalo anzi l'ho sempre trovata alquanto irritante era ora calasse la maschera - suckerfornickjs : RT @mcbeatIes: Ma Diana Del Bufalo che dice 'Sono una delle poche donne a cui piace il cat calling'. Ma perché devo rovinarmi la giornata s… - bengtannie : diana del bufalo forse non ha presente la differenza tra un complimento e il catcalling se no avrebbe tenuto la bocca chiusa - BAEHE0N : diana del bufalo svegliati -