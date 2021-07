Contagi raddoppiati in sette giorni. Casi in aumento del 61%. Tornano a salire Rt e incidenza. Ma sul Green Pass nei bar e ristoranti si litiga ancora (Di venerdì 16 luglio 2021) Da una parte le varianti che impazzano e che certamente non fanno dormire sonni tranquilli a tecnici ed esperti; dall’altra la discussione sul Green Pass che monopolizza l’agone politico tra le varie posizioni in campo. Credevamo di vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia e in parte la stiamo vedendo. Ma, come si suol dire in questi Casi, la precauzione non è mai abbastanza. Anche perché a vedere i dati sciorinati dalla Fondazione Gimbe non c’è da star sereni (leggi l’articolo). Da una settimana in qua i nuovi Casi di coronavirus sono aumenti del 61,4%. Un’impennata a fronte della quale però – è la buona notizia – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Da una parte le varianti che impazzano e che certamente non fanno dormire sonni tranquilli a tecnici ed esperti; dall’altra la discussione sulche monopolizza l’agone politico tra le varie posizioni in campo. Credevamo di vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia e in parte la stiamo vedendo. Ma, come si suol dire in questi, la precauzione non è mai abbastanza. Anche perché a vedere i dati sciorinati dalla Fondazione Gimbe non c’è da star sereni (leggi l’articolo). Da una settimana in qua i nuovidi coronavirus sono aumenti del 61,4%. Un’impennata a fronte della quale però – è la buona notizia – ...

