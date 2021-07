Clio Make Up scoppia in lacrime, il dramma: «Oscar ha un tumore incurabile» (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha dato libero sfogo alle lacrime Clio Make Up nel raccontare ai suoi milioni di followers il dramma del suo Oscar. Nelle stories su Instagram e nell’ultimo post ha spiegato che il suo tenero amico sta male e ha un tumore incurabile. A corredo della notizia le foto del gatto che ama moltissimo. Al felino è ormai legata da 11 anni e ha pensato di condividere con i followers il sui dolore. Clio Zammatteo, truccatrice e imprenditrice digitale, vive a New York con tutta la famiglia. Clio Make up in lacrime ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha dato libero sfogo alleUp nel raccontare ai suoi milioni di followers ildel suo. Nelle stories su Instagram e nell’ultimo post ha spiegato che il suo tenero amico sta male e ha un. A corredo della notizia le foto del gatto che ama moltissimo. Al felino è ormai legata da 11 anni e ha pensato di condividere con i followers il sui dolore.Zammatteo, truccatrice e imprenditrice digitale, vive a New York con tutta la famiglia.up in...

