Cambia la programmazione di Rai 2 e La 7: omaggio a Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) La scomparsa di Libero De Rienzo sconvolge il mondo dello spettacolo: Rai 2 e La 7 Cambiano la programmazione per rendergli omaggio Un risveglio traumatico quello di questa mattina per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021) La scomparsa diDesconvolge il mondo dello spettacolo: Rai 2 e La 7no laper rendergliUn risveglio traumatico quello di questa mattina per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

sara53054424 : @maxdantoni Dato che vige 'cambia il docente, cambia l'esame', forse dovrebbe esserci una separazione delle carrier… - Annale62 : Sen Çal Kapimi 2 cambia programmazione: due episodi in più e il finale in onda a settembre - Gwent_IT : Per questa settimana #TWiG (Questa Settimana su GWENT) cambia programmazione! Non perdetevi la live di domani con… - teneotenui : cambia la programmazione : guerra di mine sulla Somme - infoitcultura : Notte Azzurra la vittoria, la Rai cambia programmazione per celebrare l’Italia -