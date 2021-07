Ashton Kutcher: «Mia moglie Mila Kunis mi ha convinto a non volare nello spazio»

VanityFairIt : L'attore si era accaparrato già nel 2012 il biglietto (da 200 mila dollari) che gli avrebbe permesso di partecipare… - zahimaovi : Mi papá en vez de decir Ashton Kutcher dice Ashton Chucher JSJDJDJSJSJSJSJDJSJAJAJA -

era stato tra i primi a credere nei viaggi commerciali nello spazio, quando ancora sembravano un'utopia. Oggi sono una possibilità molto più concreta, soprattutto dopo che lo scorso 11 ...Quasi un decennio dopo aver acquistato un posto sull'astronave privata di Virgin Galactic,era prossimo a partire per lo spazio , ma una chiacchierata con la compagna Mila Kunis lo ha spinto a cambiare idea.ha rivelato di avere un posto sul prossimo volo di ...Ashton Kutcher ha venduto il suo biglietto per lo spazio dopo aver parlato con la moglie Mila Kunis all'epoca in cui cominciavano a pensare di metter su famiglia. Quasi un decennio dopo aver acquistat ...L'attore si era accaparrato già nel 2012 il biglietto (da 200 mila dollari) che gli avrebbe permesso di partecipare al prossimo volo della Virgin Galactic di Richard Branson. La consorte, però, l'ha c ...