Alluvioni e frane in Germania e Belgio: 108 vittime, 1.300 dispersi (Di venerdì 16 luglio 2021) Si aggrava ulteriormente il bilancio delle Alluvioni che hanno colpito Germania, Belgio e Olanda. Sono al momento 108 le vittime della furia dell’acqua. Le Alluvioni hanno travolto soprattutto la Germania occidentale, dove i morti sono 93, di cui 43 nel Nord Reno-Vestfalia e 50 nella Renania-Palatinato. A queste si aggiunge un numero elevato, ancora non precisato, di dispersi. L’ultimo bilancio del Ministero dell’Interno parla di 1.300 persone di cui non si hanno notizie, anche a causa delle difficoltà di comunicazione con le aree colpite. “Moltissime persone sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Si aggrava ulteriormente il bilancio delleche hanno colpitoe Olanda. Sono al momento 108 ledella furia dell’acqua. Lehanno travolto soprattutto laoccidentale, dove i morti sono 93, di cui 43 nel Nord Reno-Vestfalia e 50 nella Renania-Palatinato. A queste si aggiunge un numero elevato, ancora non precisato, di. L’ultimo bilancio del Ministero dell’Interno parla di 1.300 persone di cui non si hanno notizie, anche a causa delle difficoltà di comunicazione con le aree colpite. “Moltissime persone sono ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @HuffPostItalia: Alluvioni e frane in Germania e Belgio: 108 vittime, 1.300 dispersi - Agenzia_Italia : Germania in ginocchio per le inondazioni, oltre 90 morti e centinaia di dispersi - firefear67 : RT @HuffPostItalia: Alluvioni e frane in Germania e Belgio: 108 vittime, 1.300 dispersi - HuffPostItalia : Alluvioni e frane in Germania e Belgio: 108 vittime, 1.300 dispersi - CostanzaPanella : RT @RossellaMuroni: Un suolo consumato è un suolo più fragile e più esposto al pericolo di frane e alluvioni. Bisogna crederci, sono troppi… -