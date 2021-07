A Dimaro un tifoso impreca contro Mario Rui per un suo errore, lui la prende male (Di venerdì 16 luglio 2021) Il primo allenamento del Napoli a Dimaro fila liscio tra applausi al pubblico da parte della squadra, cori da parte dei tifosi dedicati al nuovo tecnico e De Laurentiis che osserva la seduta a bordo campo intrattenendosi anche con Spalletti e Giuntoli in un breve summit di mercato. Ma c’è anche chi ha vissuto momenti di tensione. Il Corriere dello Sport racconta di un “litigio” tra Mario Rui e uno spettatore. “Da segnalare anche un Lobotka decisamente più tirato rispetto alla stagione precedente e poi un siparietto piuttosto teso a distanza tra uno spettatore e Mario Rui: il tifoso impreca per un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Il primo allenamento del Napoli afila liscio tra applausi al pubblico da parte della squadra, cori da parte dei tifosi dedicati al nuovo tecnico e De Laurentiis che osserva la seduta a bordo campo intrattenendosi anche con Spalletti e Giuntoli in un breve summit di mercato. Ma c’è anche chi ha vissuto momenti di tensione. Il Corriere dello Sport racconta di un “litigio” traRui e uno spettatore. “Da segnalare anche un Lobotka decisamente più tirato rispetto alla stagione precedente e poi un siparietto piuttosto teso a distanza tra uno spettatore eRui: ilper un ...

Advertising

napolista : Il Corriere dello Sport racconta una certa tensione a distanza ieri durante il primo allenamento. Lo spettatore ha… - GianguidT : @dariogreen @Carloalvino @sscnapoli Nessuno obbliga nessuno a venire a Dimaro Ad andare allo stadio etc etc E nemme… - cn1926it : VIDEO Il gesto d’affetto di #Spalletti: il tecnico firma un pallone ad un tifoso - fraaan__tweet : Mario Rui ha mandato a cagare un tifoso o sbaglio? Fate andare via questo coglione vi prego @sscnapoli #Dimaro #sscnapoli - armcopp : La campagna di sponsorizzazione della maglia del Celta Vigo è bellissima e da oggi hanno un tifoso in più. Dale Cel… -