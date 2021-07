Zitto zitto Salvini si regala un mese in più per raccogliere le firme sui referendum (Di giovedì 15 luglio 2021) Un piccolo emendamento, nascosto nell’articolo 39 bis del decreto Semplificazioni, qualunque cosa c’entri con le semplificazioni. Un piccolo emendamento che tecnicamente recita così: “Tutti i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi 1 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono differiti di un mese”. Detta così è materia oscura, ma basta andarsi a prendere i riferimenti di legge per capire che cela un’operazione politica. Stabilisce infatti che in regime di emergenza la scadenza per la presentazione delle sottoscrizioni per i quesiti referendari slittano di un mese, dal 30 settembre al 30 ottobre. Difficile, impossibile non pensare ai ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Un piccolo emendamento, nascosto nell’articolo 39 bis del decreto Semplificazioni, qualunque cosa c’entri con le semplificazioni. Un piccolo emendamento che tecnicamente recita così: “Tutti i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi 1 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono differiti di un”. Detta così è materia oscura, ma basta andarsi a prendere i riferimenti di legge per capire che cela un’operazione politica. Stabilisce infatti che in regime di emergenza la scadenza per la presentazione delle sottoscrizioni per i quesiti referendari slittano di un, dal 30 settembre al 30 ottobre. Difficile, impossibile non pensare ai ...

Advertising

ZZiliani : Fallo su #Grealish da espulsione piena per #Jorginho ma #Kuipers, l’arbitro al soldo del truce #Ceferin per far vin… - avinumalkeinu : @Poesia_Italia @Gianlustella Vennero a prendere gli zingari,e fui contento.Poi vennero a prendere gli ebrei,e stett… - HuffPostItalia : Zitto zitto Salvini si regala un mese in più per raccogliere le firme sui referendum - metanizzo : @Open_gol Hai perso una occasione per stare zitto - andrea_doria : @civati @PossibileIt Zitto. Ti escono dal cervello solo fesserie. -