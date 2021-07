Whirlpool: sit in dei lavoratori di Napoli all'aeroporto di Capodichino (Di giovedì 15 luglio 2021) Sit in di un centinaio di lavoratori della fabbrica di via Argine Whirlpool a Napoli nell'aeroporto di Capodichino. I lavoratori hanno temporaneamente bloccato il percorrso di accesso alle partenze ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) Sit in di un centinaio didella fabbrica di via Arginenell'di. Ihanno temporaneamente bloccato il percorrso di accesso alle partenze ...

Advertising

zazoomblog : Whirlpool: sit in dei lavoratori di Napoli allaeroporto di Capodichino - #Whirlpool: #lavoratori #Napoli - GRETA1SGARBO : RT @TgrRai: Sit in di protesta contro i licenziamenti dei lavoratori #Whirlpool all'aeroporto di Napoli #Capodichino. Gli operai stanno blo… - TgrRai : Sit in di protesta contro i licenziamenti dei lavoratori #Whirlpool all'aeroporto di Napoli #Capodichino. Gli opera… - Comunardo_99 : Daje ? ??Blitz dei lavoratori Whirlpool a Capodichino: bloccati voli in partenza -