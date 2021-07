Tentenna, fa smorfie, non risponde: la reticenza di Conte sul Ddl Zan (Di giovedì 15 luglio 2021) Tentenna, fa smorfie, non risponde. Giuseppe Conte?, intercettato dai giornalisti a un evento sul vino a Roma, svicola dalle domande a proposito del disegno di legge contro l’omofobia. “Il Ddl Zan va approvato così com’è o servono modifiche?”, “In molti hanno fatto notare che lei non si è ancora espresso”, “Da capo politico ci dirà qual è la sua opinione”: lo incalzano i cronisti. L’ex premier si limita ad augurare loro “buon lavoro”, prima di allontanarsi. Il video che ha ripreso la scena è stato postato sui social da Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva. Il senatore poco prima dell’episodio si era lamentato con i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021), fa, non. Giuseppe?, intercettato dai giornalisti a un evento sul vino a Roma, svicola dalle domande a proposito del disegno di legge contro l’omofobia. “Il Ddl Zan va approvato così com’è o servono modifiche?”, “In molti hanno fatto notare che lei non si è ancora espresso”, “Da capo politico ci dirà qual è la sua opinione”: lo incalzano i cronisti. L’ex premier si limita ad augurare loro “buon lavoro”, prima di allontanarsi. Il video che ha ripreso la scena è stato postato sui social da Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva. Il senatore poco prima dell’episodio si era lamentato con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tentenna smorfie Il Suono e la Parola 2020 ... quella di un'eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ... capace di dar voce con la sua straordinaria "rivoluzione del linguaggio", con le sue smorfie e i ...

Tentenna, fa smorfie, non risponde: la reticenza di Conte sul Ddl Zan L'ex premier, intercettato dai giornalisti a un evento sul vino a Roma, svicola dalle domande a proposito del disegno di legge contro l'omofobia ...

