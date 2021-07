Napoli, moto investe pedoni su corsia riservata in via Vespucci: due morti (Di giovedì 15 luglio 2021) Cronaca di Napoli: ieri sera tragico incidente stradale in via Vespucci, dove due pedoni sono stati investiti da una moto che procedeva sulla corsia riservata. morti il conducente del mezzo e uno dei pedoni. Tre i feriti. Tragico incidente stradale ieri sera in via Vespucci a Napoli, dove due pedoni sono stati investiti da una Leggi su 2anews (Di giovedì 15 luglio 2021) Cronaca di: ieri sera tragico incidente stradale in via, dove duesono stati investiti da unache procedeva sullail conducente del mezzo e uno dei. Tre i feriti. Tragico incidente stradale ieri sera in via, dove duesono stati investiti da una

