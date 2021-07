Maneskin, ‘I wanna be your slave’: il video sbanca subito (Di giovedì 15 luglio 2021) Maneskin ancora a valanga. Arriva il video di I wanna be your slave e su YouTube piovono oltre 1,5 milione di visualizzazioni in tempi brevissimi. Il video proietta per l’ennesima volta la band romana -protagonista di 2021 stellare tra Sanremo e Eurovision- in vetta alle tendenze di Twitter, con utenti e fan entusiasti. Particolarmente apprezzata, a giudicare dalle immagini pubblicate, la sequenza con il bacio tra il frontman Damiano David e il batterista Ethan Torchio che condividono una gomma da masticare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021)ancora a valanga. Arriva ildi Ibeslave e su YouTube piovono oltre 1,5 milione di visualizzazioni in tempi brevissimi. Ilproietta per l’ennesima volta la band romana -protagonista di 2021 stellare tra Sanremo e Eurovision- in vetta alle tendenze di Twitter, con utenti e fan entusiasti. Particolarmente apprezzata, a giudicare dalle immagini pubblicate, la sequenza con il bacio tra il frontman Damiano David e il batterista Ethan Torchio che condividono una gomma da masticare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

