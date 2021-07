Luiz Felipe: “Voglio rimanere alla Lazio per tanti anni” (Di giovedì 15 luglio 2021) Luiz Felipe, difensore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le parole del brasiliano che si è soffermato anche sul suo futuro. “Rinnovo? Qui sto bene, mi sento in famiglia. Il contratto lo lascio però al mio procuratore e Tare, io penso solo a lavorare e stare qui tanti anni perché alla Lazio sto bene. Voglio aiutare la squadra, a prescindere dalla posizione. Lo scorso anno, causa infortunio, è stato difficile, ora Voglio riscattarmi. La maglia della Nazionale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021), difensore della, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le parole del brasiliano che si è soffermato anche sul suo futuro. “Rinnovo? Qui sto bene, mi sento in famiglia. Il contratto lo lascio però al mio procuratore e Tare, io penso solo a lavorare e stare quiperchésto bene.aiutare la squadra, a prescindere dposizione. Lo scorso anno, causa infortunio, è stato difficile, orariscattarmi. La maglia della Nazionale ...

