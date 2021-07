L’allarme dell’Oms: «C’è una forte probabilità che emergano varianti ancora più pericolose» (Di giovedì 15 luglio 2021) C’è una «forte probabilità» che in futuro emergano nuove varianti Covid più pericolose: a lanciare L’allarme è l’Oms, che chiede agli stati nazionali di non diminuire l’attenzione sulle misure di prevenzione, dalle mascherine al distanziamento. «Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita», ha avvertito l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms: «forte probabilità di varianti più pericolose» La pandemia, ha sottolineato il Comitato di emergenza convocato dall’Oms, «continua a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) C’è una «» che in futuronuoveCovid più: a lanciareè l’Oms, che chiede agli stati nazionali di non diminuire l’attenzione sulle misure di prevenzione, dalle mascherine al distanziamento. «Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita», ha avvertito l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms: «dipiù» La pandemia, ha sottolineato il Comitato di emergenza convocato dall’Oms, «continua a ...

