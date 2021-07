La Serie A vieta l’utilizzo di divise di colore verde

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nel regolamento relativo alleda gioco per la nuova stagione, pubblicato ieri sul sito ufficiale, laA ha bandito le maglie verdi. All’articolo 2, infatti, si legge: “Dalla stagione 2022/23 ètodida gioco diper i calciatori di movimento”. Questo per evitare al telespettatore di confondere le maglie con il campo. Inoltre, se vengono utilizzati più di tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni. In particolare, anche nel caso in cui i colori secondari ...

napolista : La decisione deriva dalla necessità di evitare al telespettatore di confondere le maglie con il campo. Cosa farà il… - fanpage : La Lega #SerieA vieta le maglie verdi per i giocatori di movimento

Lo contempla il nuovo regolamento. La decisione deriva dalla necessità di evitare al telespettatore di confondere le maglie con il campo ...La Lega Seria A ha rilasciato il nuovo regolamento per le divise dei calciatori della prossima stagione.