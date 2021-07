Inzaghi, testa già al Genoa: “Lavoriamo per partire subito bene” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il tecnico dell’Inter ha commentato l’esordio in campionato: “La sfida contro i rossoblù sarà sicuramente interessante e stimolante”. Marotta: “Grazie alla fiducia concessa dalla Lazio Inzaghi ha potuto mostrare il suo valore, lo hanno svezzato. Noi abbiamo raccolto quanto fatto da loro” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Il tecnico dell’Inter ha commentato l’esordio in campionato: “La sfida contro i rossoblù sarà sicuramente interessante e stimolante”. Marotta: “Grazie alla fiducia concessa dalla Lazioha potuto mostrare il suo valore, lo hanno svezzato. Noi abbiamo raccolto quanto fatto da loro” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

