Inter, è un silenzio preoccupante (Di giovedì 15 luglio 2021) La pressione è tutta sulle spalle dell’Inter. I nerazzurri sono i campioni d’Italia in carica e nell’ultima stagione hanno alzato moltissimo il rendimento, merito anche di Antonio Conte che riesce sempre a tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Tanti calciatori sono saliti alla ribalta grazie alla stagione da assoluti protagonisti e la dirigenza ha già realizzato una plusvalenza molto importante, è il caso di Hakimi che è stato ceduto al Psg per quasi 70 milioni di euro. Si tratta di una perdita pesantissima per l’allenatore Simone Inzaghi che non potrà contare su un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista della corsa, degli assist e anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 luglio 2021) La pressione è tutta sulle spalle dell’. I nerazzurri sono i campioni d’Italia in carica e nell’ultima stagione hanno alzato moltissimo il rendimento, merito anche di Antonio Conte che riesce sempre a tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Tanti calciatori sono saliti alla ribalta grazie alla stagione da assoluti protagonisti e la dirigenza ha già realizzato una plusvalenza molto importante, è il caso di Hakimi che è stato ceduto al Psg per quasi 70 milioni di euro. Si tratta di una perdita pesantissima per l’allenatore Simone Inzaghi che non potrà contare su un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista della corsa, degli assist e anche ...

