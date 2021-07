Green Pass, gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia sono d’accordo col “modello Macron” (Di giovedì 15 luglio 2021) Che succede? Gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia si dimostrano più assennati dei loro leader di riferimento e sono pronti ad appoggiare l’eventuale decisione del governo sull’estensione dell’utilizzo del Green Pass per accedere a diversi locali (come bar, ristoranti, musei e discoteche). Lo rivela un sondaggio effettuato il 13 luglio da Euromedia Research e spiegato oggi, sulle pagine del quotidiano La Stampa, da Alessandra Ghisleri. Green Pass, gli elettori di Lega e FdI sono ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Che succede? Glidisi dimostrano più assennati dei loro leader di riferimento epronti ad appoggiare l’eventuale decisione del governo sull’estensione dell’utilizzo delper accedere a diversi locali (come bar, ristoranti, musei e discoteche). Lo rivela un sondaggio effettuato il 13 luglio da Euromedia Research e spiegato oggi, sulle pagine del quotidiano La Stampa, da Alessandra Ghisleri., glidie FdI...

