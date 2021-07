Grecia, focolaio in vacanza: 15 ragazzi bloccati sull’isola con febbre e sintomi. “E’ un incubo” (Di giovedì 15 luglio 2021) Malta, Ibiza. Ora anche Grecia. I focolai di Covid in vacanza sono in aumento. A Ios 15 studenti sono rimasti bloccati, poiché alcuni di loro sono positivi al Covid. In regime di quarantena, non sanno quando e come rientraranno a casa dalle loro famiglie. Grecia, focolaio di Covid a Ios: 15 studenti bloccati Secondo le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Malta, Ibiza. Ora anche. I focolai di Covid insono in aumento. A Ios 15 studenti sono rimasti, poiché alcuni di loro sono positivi al Covid. In regime di quarantena, non sanno quando e come rientraranno a casa dalle loro famiglie.di Covid a Ios: 15 studentiSecondo le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

