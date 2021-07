Futuridea diventa Soggetto Attuatore del target “Yes I Start Up”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Yes IUp è un percorso gratuito di formazione all’ autoimpiego che fornisce le competenze necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. Il progetto, finora rivolto ai neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano), si allarga ora alle donne inattive ed ai disoccupati di lunga durata. L’attività formativa permetterà alle donne inattive ed ai disoccupati di lunga durata di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa o di attività professionale, costruendo la propriaup. Il percorso formativo, della durata complessiva di 80 ore, si divide in due fasi: 60 ...