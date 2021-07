Future USA deboli, timori su inflazione e variante Delta (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muovono con segni contrastanti i Future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi, complici i timori sull’inflazione e sulla diffusione della variante Delta del Covid-19. Sul sentiment degli investitori pesano anche le indicazioni in arrivo dalla Cina che segnalano una ripresa economica in rallentamento. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con i dati delle grandi banche americane. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,49% a 34.646 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,33% a 4.353 punti. Il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muovono con segni contrastanti isugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi, complici isull’e sulla diffusione delladel Covid-19. Sul sentiment degli investitori pesano anche le indicazioni in arrivo dalla Cina che segnalano una ripresa economica in rallentamento. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con i dati delle grandi banche americane. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,49% a 34.646 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,33% a 4.353 punti. Il ...

1 minuto in Borsa 15 luglio 2021 Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia ... In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 14.911 ...

L’Euro Dollaro Mostra un’Inversione, Vicini all’Inizio del Rally Il rialzo del dollaro USA dopo i dati dell’inflazione è stato interrotto dalle osservazioni del presidente della Fed Powell, tutto a beneficio dell’euro dollaro.

