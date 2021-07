Fognini-Carballes Baena | ATP Bastad 2021 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 15 luglio 2021) Esordio per Fabioal torneo ATP 250 di. In Svezia, dove ha vinto nel 2018, il ligure affronta lo spagnolo Roberto, giocatore che non ha mai affrontato nonostante i due siano entrambi da un tempo discretamente lungo sul tour maggiore.esordisce in quanto ha ricevuto un bye al primo turno, forte della sua testa di serie numero 3, mentre persi tratta del secondo incontro, avendo nettamente superato l’argentino Facundo Bagnis con il punteggio di 6-2 6-4. L’Italia ha già esaurito, ligure a parte, tutti i suoi ...

11:00 TENNIS ATP 250 Bastad - Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito di SuperTennis (Baena 2° match sul Campo Centrale) 11:00 TENNIS WTA